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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
Миколаїв
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
844,43
Економія при броні:
-32,71 грн
811,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
802,98
Економія при броні:
-37,03 грн
765,95
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
107.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, вул. Європейська, 72
107.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
218.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
586,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
255.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
259.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
277.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
278.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
278.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
286.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
365.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
366.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
381.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
381.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Сокиряни, вул. Кобилянської, 35-А
381.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
385.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
806,79
Економія при броні:
-9,18 грн
797,61
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
385.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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