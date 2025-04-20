Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
4.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
6.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
3.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
818,16
Економія при броні: -55,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
62.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Франка Івана, 1
64.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
64.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
789,14
Економія при броні: -28,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
65.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
65.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
357,50
Економія при броні: -27,55 грн