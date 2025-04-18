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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
Київ
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 72
132.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
158.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-101,90 грн
613,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
166.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
198.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
198.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
203.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 4
205.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-101,90 грн
613,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корець, вул. Київська, 61-Ж
238.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
260.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
763,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Буховича, 4
272.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
621,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гоща, вул. Незалежності, 11-Б
272.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 36
272.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
274.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нетішин, просп. Незалежності, 11
274.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
357,50
Економія при броні:
-55,05 грн
302,45
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
275.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
588,45
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
275.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
275.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
588,45
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
276.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 34
277.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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