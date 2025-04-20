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АП16 (AP16)
АП16 (AP16)
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
129.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
139.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
184.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
195.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
196.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
244.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
844,43
Економія при броні:
-32,71 грн
811,72
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
244.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
802,98
Економія при броні:
-37,03 грн
765,95
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
255.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Одеса, вул. Європейська, 72
255.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
257.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
358.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
367.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
586,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Київська, 45
390.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
390.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
446.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
808,00
Економія при броні:
-2,77 грн
805,23
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
446.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
446.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-73,40 грн
641,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
446.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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