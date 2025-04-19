Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
236.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
238.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
240.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
375.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
872,58
Економія при броні: -60,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
376.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
816,68
Економія при броні: -50,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
386.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 72
386.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
388.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
482.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
482.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
498.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
554.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
554.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
554.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
556.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
556.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн