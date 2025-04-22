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АП16 (AP16)
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
128.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
572,50
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
236.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
255.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 4
275.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, вул. Київська, 61-Ж
304.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
319.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-110,10 грн
604,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Буховича, 4
320.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
616,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 36
320.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 39
324.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-55,10 грн
659,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9
324.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-55,10 грн
659,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сарни, вул. Європейська, 33/2
324.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
698,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 60
324.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
803,36
Економія при броні:
-37,41 грн
765,95
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 12
325.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-55,10 грн
659,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Бандери Степана, 7
326.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-55,10 грн
659,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 8-А
326.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-0,10 грн
714,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гоща, вул. Незалежності, 11-Б
337.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні:
-0,10 грн
714,90
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
338.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
756,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
343.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
529,20
грн
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