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АП16 капсули, №20 - Одеса (879430) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
579,99
Економія: -80,19 грн
499,80 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (19)
568,99
Економія: -69,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
577,99
Економія: -78,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
Всього: упаковка (8)
578,99
Економія: -79,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кельменці, вул. Центральна, 1-А
Всього: упаковка (1)
658,99
Економія: -159,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
569,99
Економія: -70,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 34
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
560,99
Економія: -61,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (16)
579,99
Економія: -80,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
Всього: упаковка (1)
658,99
Економія: -159,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -154,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Глибока, вул. Шевченка Тараса, 2-А
Всього: упаковка (1)
658,99
Економія: -159,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 91
Всього: упаковка (1)
569,99
Економія: -70,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великий Кучурів, вул. Головна, 24-Т
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн