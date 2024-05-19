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АП16 капсули, №20 - Львів (879430) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
671,99
Економія: -172,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (2)
617,99
Економія: -118,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (1)
639,99
Економія: -140,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: капсули (10)
578,99
Економія: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 64
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
653,99
Економія: -154,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Всього: упаковка (2)
499,80 грн
В інших містах:
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
546,99
Економія: -47,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
Всього: упаковка (1)
639,99
Економія: -140,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (1)
562,99
Економія: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
Всього: упаковка (1)
659,99
Економія: -160,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
Всього: упаковка (2)
673,99
Економія: -174,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Стуса Василя, 19
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -106,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, пл. Ринок, 31
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -79,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн