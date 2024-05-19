АП16 капсули, №20 - Львів (879430) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
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Всього: капсули (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи, 12
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
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Львів, вул. Наукова, 64
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Львів, вул. Миколайчука, 9
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
В інших містах:
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Всього: упаковка (2)
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Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 11
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 10
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Мостиська, пл. Ринок, 15
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Стуса Василя, 19
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Малий Ринок, 9
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Дрогобич, пл. Ринок, 31
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Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6