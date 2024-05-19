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АП16 капсули, №20 - Київ (879430) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
699,80
Економія: -152,70 грн
547,10 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (5)
562,99
Економія: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
Всього: упаковка (1)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (1)
577,99
Економія: -78,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (2)
557,99
Економія: -58,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
Всього: упаковка (8)
578,99
Економія: -79,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корець, вул. Київська, 61-Ж
Всього: упаковка (2)
546,99
Економія: -47,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, просп. Миру, 32
Всього: упаковка (2)
590,99
Економія: -91,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 13
Всього: капсули (10)
548,99
Економія: -49,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Березне, вул. Андріївська, 36
Всього: упаковка (2)
659,99
Економія: -160,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/4
Всього: капсули (10)
587,99
Економія: -88,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (4)
569,99
Економія: -70,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 72/5
Всього: упаковка (2)
573,99
Економія: -74,19 грн
499,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
Всього: капсули (10)
562,99
Економія: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 34
Всього: упаковка (2)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
Всього: упаковка (1)
560,99
Економія: -61,19 грн
499,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
592,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Староміська, 25
Всього: капсули (10)
562,99
Економія: -63,19 грн
499,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
Всього: упаковка (1)
622,99
Економія: -123,19 грн
499,80 грн