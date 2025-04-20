Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
Економія при броні: -3,93 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Економія при броні: -181,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
342.3 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
435.9 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
448.7 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
255.4 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC