Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
144.8 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Економія при броні: -137,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
Економія при броні: -23,93 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Економія при броні: -48,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
402.1 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Економія при броні: -47,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
414.3 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC