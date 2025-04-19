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Тайгециклін Ромфарм
Тайгециклін Ромфарм
Дніпро
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4750,00
Економія при броні:
-181,00 грн
4569,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4819,95
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5020,93
Економія при броні:
-3,93 грн
5017,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4710,00
Економія при броні:
-48,00 грн
4662,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Троїцька, 48
273.8 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4505,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
380.9 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5192,90
Економія при броні:
-47,70 грн
5145,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
4847,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
393.9 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
5061,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
Тайгециклін Ромфарм ліофілізат для розчину для інфузій 50 мг флакон №10
Rompharm Company Georgia LLC
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