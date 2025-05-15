Кодалі Вінотерапіст крем для тіла (Caudalie Vinotherapist body cream)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
869,00
Економія при броні: -26,07 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
869,00
Економія при броні: -26,07 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
179.3 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Стоянка, вул. Київська, 10
183.2 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, просп. Мартинова, 12
187.8 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
189.7 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
190.3 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
191.4 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
193.1 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
194.1 км
Кодалі Vinotherapist крем для тіла 200 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн