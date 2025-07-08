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Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Запоріжжя
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
289.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,04
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
290.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
601,30
грн
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
368.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1139,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
431.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні:
-29,97 грн
969,05
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
434.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
434.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
434.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,01
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,04
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
435.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1332,30
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
435.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
435.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
436.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
440.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
977,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
441.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
441.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
601,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
441.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
442.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1139,90
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
443.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
443.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
443.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
977,00
грн
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