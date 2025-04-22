Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
4.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
345.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -279,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
394.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
398.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -199,81 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
428.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -279,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні: -279,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -239,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -279,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -279,81 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
437.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
437.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
437.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
439.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
439.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні: -279,80 грн