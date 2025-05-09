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Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Миколаїв
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Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
107.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
279.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
279.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
285.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
289.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
366.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
368.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
385.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-29,97 грн
969,08
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
396.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
397.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
398.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
398.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
401.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
401.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
401.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
402.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
402.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
402.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
403.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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