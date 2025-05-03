Київ
Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)

Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1332,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
1163,08 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні: -41,97 грн
1357,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн
1357,08 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1191,80 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
969,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
408.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн
1357,08 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
410.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні: -41,97 грн
1357,03 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
410.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
410.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40 грн
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