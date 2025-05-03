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Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Харків
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
307.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
392.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1332,30
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
392.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
405.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1191,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні:
-29,97 грн
969,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
408.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
408.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
409.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
410.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
410.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
410.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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