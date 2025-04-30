Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні: -35,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
386.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
387.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні: -41,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
387.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
388.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні: -41,97 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
388.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
388.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
388.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie