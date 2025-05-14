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Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Кодалі Вінотерапіст бальзам для тіла (Caudalie Vinotherapist body balm)
Чернігів
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1332,30
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1199,05
Економія при броні:
-35,97 грн
1163,08
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
123.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
683,30
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
129.7 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
130.4 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
130.5 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,00
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,03
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
130.6 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
130.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1110,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
130.9 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1554,50
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
131.8 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1295,40
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
Кодалі Vinotherapist бальзам для тіла 250 мл №1
Caudalie
1399,05
Економія при броні:
-41,97 грн
1357,08
грн
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