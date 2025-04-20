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Ванкоміцин
Ванкоміцин
Запоріжжя
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 24/30
84.9 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
289,20
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
368.5 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
323,26
Економія при броні:
-15,80 грн
307,46
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
160,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
470.2 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
320,44
Економія при броні:
-12,98 грн
307,46
грн
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