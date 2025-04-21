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Ванкоміцин
Ванкоміцин
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
61.7 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
329,31
Економія при броні:
-21,85 грн
307,46
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
160,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
350.2 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
328,08
Економія при броні:
-20,62 грн
307,46
грн
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