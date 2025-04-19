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Ванкоміцин
Ванкоміцин
Одеса
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Доступно в 1 аптеках у Одеса
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
323,72
Економія при броні:
-16,26 грн
307,46
грн
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В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
349.9 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
329,78
Економія при броні:
-22,32 грн
307,46
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
147,20
грн
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