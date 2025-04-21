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Ванкоміцин
Ванкоміцин
Миколаїв
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
108.1 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
325,97
Економія при броні:
-18,51 грн
307,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
347.8 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
324,52
Економія при броні:
-17,06 грн
307,46
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
160,50
грн
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