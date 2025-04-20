Київ
Ванкоміцин

Ванкоміцин

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
256.1 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
325,97
Економія при броні: -18,51 грн
307,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
349.8 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
324,52
Економія при броні: -17,06 грн
307,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
160,50 грн
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