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Ванкоміцин
Ванкоміцин
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
387.0 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
323,26
Економія при броні:
-15,80 грн
307,46
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
389.4 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
160,50
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
431.3 км
Ванкоміцин ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
320,44
Економія при броні:
-12,98 грн
307,46
грн
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