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Джгут кровоспинний (Hemostatic tourniquet)
Джгут кровоспинний (Hemostatic tourniquet)
Львів
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Вітамін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
456.8 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
416,00
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
466.6 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
437,80
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
467.6 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
437,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
488.4 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
590,10
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 9
495.8 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
849.4 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
410,74
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Водолага, пл. Кооперативна, 15
849.5 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 3
849.6 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
874.8 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
923.3 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
383,03
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Харківська, 74-А
925.2 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99
грн
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