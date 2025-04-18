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Джгут кровоспинний (Hemostatic tourniquet)
Джгут кровоспинний (Hemostatic tourniquet)
Київ
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Доступно в 7 аптеках у Київ
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
456,80
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
456,80
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Бровари, вул. Київська, 316
21.0 км
Джгут кровоспинний RDS-12KPP №1
Хенгшу Рунде Медікал Інструментс
590,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 9
229.7 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
382,43
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
389.2 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нова Водолага, пл. Кооперативна, 15
389.2 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
559,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 3
389.4 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
394,67
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
410.1 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
726,93
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Печеніги, вул. Харківська, 74-А
461.4 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
480,99
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 37
465.5 км
Джгут кровоспинний 95 см №1
ShenZhen AiJia Medical Appliances
723,40
грн
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