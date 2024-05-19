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D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл, №20 - Львів (872695) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (2)
876,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
876,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1132,22
Економія: -84,40 грн
1047,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), стік (8)
1184,51
Економія: -130,59 грн
1053,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: рідина (16)
1129,46
Економія: -85,10 грн
1044,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
1015,38 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (2)
876,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (3)
1195,82
Економія: -151,98 грн
1043,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (3)
1122,09
Економія: -64,57 грн
1057,52 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
1108,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: рідина (7)
1122,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (10)
1146,31
Економія: -106,27 грн
1040,04 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
Всього: упаковка (1)
1214,40 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
Всього: упаковка (1)
1240,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (1)
1015,38 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
1122,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (3)
1112,51
Економія: -123,23 грн
989,28 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: рідина (15)
1174,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Чукаріна, 1
Всього: упаковка (1)
1135,20 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: рідина (6)
1015,38 грн