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D-Маноза Новеко рідина стік 15 мл, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (872695) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: рідина (15)
1217,41
Економія: -160,13 грн
1057,28 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1), стік (6)
1211,14
Економія: -153,22 грн
1057,92 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
1243,92
Економія: -196,32 грн
1047,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1162,94
Економія: -100,84 грн
1062,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
1184,86
Економія: -122,76 грн
1062,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
1152,35
Економія: -85,09 грн
1067,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
1168,38
Економія: -101,12 грн
1067,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
1159,59
Економія: -97,49 грн
1062,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: рідина (13)
1173,98
Економія: -122,10 грн
1051,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1), стік (2)
1182,17
Економія: -120,07 грн
1062,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
Всього: рідина (10)
1151,50
Економія: -105,44 грн
1046,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: рідина (6)
1277,31
Економія: -213,49 грн
1063,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
1134,86
Економія: -90,50 грн
1044,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1), стік (5)
1189,78
Економія: -129,16 грн
1060,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
1137,75
Економія: -75,98 грн
1061,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1), стік (10)
1257,28
Економія: -122,87 грн
1134,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: рідина (10)
1224,60
Економія: -172,04 грн
1052,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: рідина (17)
1230,86
Економія: -173,58 грн
1057,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
Всього: упаковка (1)
1217,64
Економія: -152,28 грн
1065,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
1226,02
Економія: -168,74 грн
1057,28 грн