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Byphasse серветки для інтимної гігієни , №20 - Київ (875767) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
159,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
160,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
161,26 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
160,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
161,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
161,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
159,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
160,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
159,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
134,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (2)
159,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
133,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (1)
161,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
Всього: упаковка (1)
160,28 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
160,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
160,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
Всього: упаковка (2)
159,97 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (2)
180,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
159,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
161,23 грн