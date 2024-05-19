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Byphasse смужки для депіляції холодний віск для обличчя та делікатних зон для чутливої шкіри, №20 - Київ (875773) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
176,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
155,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
150,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
162,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
177,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
177,52 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (2)
155,47 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
141,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (2)
175,65 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
155,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (2)
176,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
177,03 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
155,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (2)
155,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
176,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
155,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
Всього: упаковка (1)
198,00 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
155,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Здановської Юлії / Васильківська, 28/41
Всього: упаковка (1)
198,00 грн