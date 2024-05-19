Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для депіляціїByphasse смужки для депіляції холодний віск для зони ніг та тілаЦіни в аптеках

Byphasse смужки для депіляції холодний віск для зони ніг та тіла для чутливої шкіри, №24 - Київ (875760) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
187,20 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
145,57 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
145,57 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (2)
164,89 грн
Аптекар
Детальніше
Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
188,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (2)
187,49 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
164,88 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
141,33 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
150,12 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лугова (Оболонський), 12
Всього: упаковка (2)
181,38 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (1)
164,89 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
Всього: упаковка (1)
169,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
187,58 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рудницького Степана, 13
Всього: упаковка (1)
173,13 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 10-М
Всього: упаковка (1)
181,37 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
148,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18-Б
Всього: упаковка (1)
141,33 грн