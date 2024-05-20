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Byphasse молочко для тіла 500 мл з олією солодкого мигдалю - Одеса (875759) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (4)
206,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
199,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
204,30 грн
Жасмін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Люстдорф
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Всього: упаковка (1)
185,20 грн
Валерія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 13
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
220,35 грн
Азалія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Комарова Космонавта, 6
Всього: упаковка (1)
185,20 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
185,20 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Балківська, 28
Всього: упаковка (1)
244,99 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
244,99 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1
Всього: упаковка (1)
244,99 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
250,00 грн
В інших містах:
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
229,30 грн
Валенсія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 6
Всього: упаковка (1)
185,20 грн
Лазурна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Лазурна, 3/2-Н
Всього: упаковка (4)
185,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
170,09 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
172,90 грн