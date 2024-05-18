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Byphasse міцелярна вода для очищення обличчя для сухої, чутливої та інтолерантної шкіри 500 мл - Харків (910273) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
331,52 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
294,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
268,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
343,16 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
293,15 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
365,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2)
345,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
295,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
327,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (5)
296,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
361,44 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (2)
380,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
292,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Всього: упаковка (2)
294,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
363,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
292,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
365,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
232,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (4)
326,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
293,18 грн