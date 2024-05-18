Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяByphasse міцелярна вода для очищення обличчя для сухої, чутливої та інтолерантної шкіриЦіни в аптеках

Byphasse міцелярна вода для очищення обличчя для сухої, чутливої та інтолерантної шкіри 100 мл - Харків (910272) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
134,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
146,71 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
148,02 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
148,06 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
147,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: упаковка (1)
146,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (2)
146,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
Всього: упаковка (2)
146,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
146,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (2)
146,55 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (1)
146,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
147,14 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
148,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
133,93 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Всього: упаковка (2)
117,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
117,78 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
146,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
117,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
117,78 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
121,31 грн