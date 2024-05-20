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Byphasse лосьйон тонізуючий 500 мл з гамамелісом та квітами апельсину - Одеса (875784) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
197,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
219,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
197,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
196,44 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
219,34 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
200,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
Всього: упаковка (1)
200,01 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
220,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (2)
197,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
221,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
218,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
196,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
218,77 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: упаковка (1)
194,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
177,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
196,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Авраамівська, 62/64
Всього: упаковка (1)
195,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 22
Всього: упаковка (2)
231,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (2)
197,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Всього: упаковка (2)
245,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Всього: упаковка (1)
245,00 грн