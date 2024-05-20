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Byphasse лосьйон тонізуючий 500 мл з рожевою водою - Запоріжжя (875782) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
217,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (3)
219,23 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
220,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
217,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (2)
219,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 40-А
Всього: упаковка (2)
197,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
Всього: упаковка (1)
195,39 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (1)
196,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сурсько-Литовська, 1
Всього: упаковка (1)
217,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
196,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (1)
197,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (2)
219,28 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
245,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (1)
245,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
217,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (3)
219,61 грн