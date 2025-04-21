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Бальзам для губ Колор інтенс Захист та пом'якшення (Lip balm Colour Intense Protection and softening)
Бальзам для губ Колор інтенс Захист та пом'якшення (Lip balm Colour Intense Protection and softening)
Миколаїв
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Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
66,80
Економія при броні:
-17,26 грн
49,54
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
409.4 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
68,60
Економія при броні:
-17,72 грн
50,88
грн
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Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новопокровка, вул. Вєсіча, 2
466.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
469.5 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
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