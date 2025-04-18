Київ
Бальзам для губ Колор інтенс Захист та пом'якшення (Lip balm Colour Intense Protection and softening)

Бальзам для губ Колор інтенс Захист та пом'якшення (Lip balm Colour Intense Protection and softening)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
12.6 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
68,60
Економія при броні: -17,72 грн
50,88 грн
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
402.6 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
412.3 км
Бальзам для губ Colour Intense Захист та пом'якшення бальзам для губ 5 г №1
Астра-Косметик
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