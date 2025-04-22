Київ
Бальзам для губ Колор інтенс хелсі терапі (Lip balm Colour Intense Healthy Therapy)

Бальзам для губ Колор інтенс хелсі терапі (Lip balm Colour Intense Healthy Therapy)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ відновлюючий 5 г №1
Астра-Косметик
56,70
Економія при броні: -14,66 грн
42,04 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ захисний 5 г №1
Астра-Косметик
66,00
Економія при броні: -17,09 грн
48,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
135.6 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ захисний 5 г №1
Астра-Косметик
40,40 грн
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ зволожуючий 5 г №1
Астра-Косметик
41,10 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
559.5 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ відновлюючий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90 грн
Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
564.1 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ відновлюючий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90 грн
Ельза
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 14-А
564.8 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ відновлюючий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90 грн
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ зволожуючий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90 грн
Віола
Відчинено
Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
565.0 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ зволожуючий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90 грн
Ульяна
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Чорноморськ, просп. Миру, 22-В
579.7 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ відновлюючий 5 г №1
Астра-Косметик
57,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
386.6 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ захисний 5 г №1
Астра-Косметик
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Зачинено
Відчиняється о 08:30
Новопокровка, вул. Вєсіча, 2
414.7 км
Бальзам для губ Colour Intense Healthy Therapy бальзам для губ відновлюючий 5 г №1
Астра-Косметик
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