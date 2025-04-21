Зубна паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,93
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,26
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,74
Економія при броні: -12,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
222,14
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,25
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,10
Економія при броні: -14,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,76
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,24
Економія при броні: -10,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
216,89
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,16
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,24
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,78
Економія при броні: -9,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130
99.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,44
Економія при броні: -9,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
108.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,36
Економія при броні: -9,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
108.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,02
Економія при броні: -9,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
109.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
187,14
Економія при броні: -12,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
160,94
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,52
Економія при броні: -7,67 грн