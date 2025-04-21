Зубна паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
222,98
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,83
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
225,41
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,63
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,58
Економія при броні: -8,73 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,72
Економія при броні: -13,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
225,07
Економія при броні: -15,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,80
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,61
Економія при броні: -12,66 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
225,35
Економія при броні: -15,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,15
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,29
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,04
Економія при броні: -14,19 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 146
64.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma