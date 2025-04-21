Зубна паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,93
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
220,37
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,23
Економія при броні: -7,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,23
Економія при броні: -11,38 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
195,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,69
Економія при броні: -7,84 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
195,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,66
Економія при броні: -13,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,61
Економія при броні: -9,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
224,31
Економія при броні: -14,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
195,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
222,44
Економія при броні: -12,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,56
Економія при броні: -8,71 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,24
Економія при броні: -13,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,91
Економія при броні: -14,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,99
Економія при броні: -10,14 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
195,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,59
Економія при броні: -11,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,44
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
221,85
Економія при броні: -12,00 грн