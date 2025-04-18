Зубна паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,91
Економія при броні: -8,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,69
Економія при броні: -9,14 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
220,43
Економія при броні: -10,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
219,05
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
218,87
Економія при броні: -9,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma