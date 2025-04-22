Зубна паста Президент орто (Toothpaste President ortho)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
158,31
Економія при броні: -6,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
158,77
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
163,04
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
162,81
Економія при броні: -10,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
159,89
Економія при броні: -7,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
186,77
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
162,18
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
161,43
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
184,36
Економія при броні: -9,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
185,73
Економія при броні: -10,71 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
223,64
Економія при броні: -13,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
162,04
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
185,82
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
157,58
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
163,02
Економія при броні: -10,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
161,13
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
217,48
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
170,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
Зубна паста President Ortho 75 мл №1
Betafarma
220,05
Економія при броні: -10,20 грн