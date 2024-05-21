Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Токи, вул. Шевченка Тараса, 46 Всього: упаковка (1) 110,70 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Галич, вул. Вівчаренка, 11-А Всього: упаковка (1) 103,14 грн Забронювати

Челсі плюс Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А Всього: упаковка (1) 135,80 грн

Аптека є все, що лікар прописав Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Таранівка, вул. Харківська, 20-А Всього: упаковка (2) 128,40 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Короленка, 56 Всього: упаковка (2) 130,60 грн