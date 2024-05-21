БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 4 м середньої розтяжності, №1 - Запоріжжя (639755) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Токи, вул. Шевченка Тараса, 46
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Челсі плюс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом