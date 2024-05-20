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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3,5 м середньої розтяжності, №1 - Львів (639754) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (3)
130,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Вівчаренка, 11-А
Всього: упаковка (1)
89,73
Економія: -0,04 грн
89,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (3)
132,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (3)
131,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (3)
131,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (3)
130,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (3)
131,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
131,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
131,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (3)
131,25 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (3)
131,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (2)
131,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (3)
130,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
130,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (3)
131,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (3)
131,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (3)
132,09 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (2)
131,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (3)
130,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
131,12 грн