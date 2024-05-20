БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 3 м середньої розтяжності, №1 - Львів (639753) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Дніпровська, 93
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 31
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом