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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 2,5 м середньої розтяжності, №1 - Львів (639752) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
74,63
Економія: -0,53 грн
74,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
74,31
Економія: -0,67 грн
73,64 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (2)
74,63
Економія: -0,72 грн
73,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (2)
58,08
Економія: -0,92 грн
57,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
72,91
Економія: -0,06 грн
72,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 223
Всього: упаковка (5)
89,52
Економія: -0,36 грн
89,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 59-А
Всього: упаковка (2)
75,09
Економія: -0,75 грн
74,34 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
73,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 24
Всього: упаковка (1)
74,75
Економія: -0,51 грн
74,24 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Гоголя, 1-А
Всього: упаковка (3)
73,07
Економія: -0,76 грн
72,31 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Брюховичі, вул. Львівська, 23-А
Всього: упаковка (3)
75,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рудне, вул. Огієнка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
74,79 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (6)
74,66
Економія: -0,75 грн
73,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (3)
74,21 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1)
74,62
Економія: -0,95 грн
73,67 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: упаковка (1)
73,56
Економія: -0,04 грн
73,52 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
73,66
Економія: -0,17 грн
73,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
73,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
Всього: упаковка (1)
72,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
73,21 грн