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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ FLEXIPRIME® 8 см х 1,5 м середньої розтяжності, №1 - Львів (639750) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (1)
57,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
56,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
58,04
Економія: -0,18 грн
57,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (3)
50,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (5)
63,49 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А
Всього: упаковка (1)
58,09 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
57,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
56,77
Економія: -0,35 грн
56,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (3)
47,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
Всього: упаковка (1)
56,33
Економія: -0,22 грн
56,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
63,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Воловець, вул. Карпатська, 52
Всього: упаковка (1)
57,23
Економія: -1,04 грн
56,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (3)
51,13 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турійськ, вул. Луцька, 3
Всього: упаковка (1)
56,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обертин, вул. Маковея, 2-А
Всього: упаковка (1)
57,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яремче, вул. Свободи, 313
Всього: упаковка (1)
56,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (1)
48,72
Економія: -0,15 грн
48,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (3)
63,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
Всього: упаковка (1)
58,05
Економія: -0,23 грн
57,82 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, перех. Пекарська / Театральна, 2/1
Всього: упаковка (1)
57,69 грн